Agredido Jovem é agredido com cabeçada, socos e chutes por esposa na Mata do Jacinto

Um jovem de 29 anos foi agredido pela esposa na noite desta terça-feira (7) no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. O homem teve que procurar atendimento na Upa (Unidade de Pronto Atendimento) após as agressões.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o casal começou a discutir, quando a mulher, de 23 anos, se aproximou dele e deu uma cabeçada contra o rosto. Depois, desferiu socos, chutes e mordidas contra o esposo.

As agressões aconteceram na frente da mãe e irmã da vítima. Após o fato, com lesões, ele teve que procurar atendimento na Upa Leblon. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.