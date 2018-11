Raio Jovem é atingido por raio e morre ao ouvir música com celular carregando A vítima chegou foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos

Weliton Dekinis, 23 anos, morreu após ser atingido por um raio, na zona rural de Rio Verde, distante a 210 quilômetros da Capital.

Conforme apurado, ele estava em casa na fazenda que presta serviço, com celular conectado na tomada e fazia uso do fone de ouvido, no momento em que foi atingido por um raio, e morreu na hora.

Segundo informações do site Rio Verde MS, o rapaz ainda foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde