Polícia Jovem é derrubada de bicicleta por casal de ladrões e ameaçada com faca no pescoço Levaram o celular da jovem

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Na noite desta quinta-feira (17), uma jovem de 22 anos foi derrubada no chão e ameaçada com uma faca e um revólver durante um assalto, no bairro Leblon, em Campo Grande, por um casal que estava em uma motocicleta.

Informações do boletim de ocorrência são de que o assalto aconteceu por volta das 23 horas desta quinta (17), quando a mulher trafegava com sua bicicleta pelas ruas do bairro, sendo derrubada por um casal de ladrões que estava em uma motocicleta. O homem carregava um revólver e a mulher uma faca.

A ladra desceu a moto com a faca nas mãos e disse que queria o celular da jovem, e que se ela não entregasse o companheiro dela iria atirar. Com medo, a vítima entregou no celular. A jovem disse que a autora tinha nariz grande, morena e tinha cabelos pretos.