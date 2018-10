Corumbá Jovem é encontrado decapitado e com marcas de tiros em Corumbá Ele tinha ferimentos nas mãos, ombros e cabeça

Márcio Lucas Preza Libanio, de 21 anos, foi encontrado morto a tiros e decapitado, no final da tarde de quarta-feira (17), em uma área localizada na parte baixa de Corumbá. Moradores afirmaram terem ouvido tiros ao meio-dia, mas só por volta das 16h, o corpo foi achado em área de alta vegetação.

De acordo com informações do site O Diário Corumbaense, a vítima foi reconhecida por uma tia, com quem estaria morando há cerca de três meses, quando veio de Cuiabá (MT). Ao prestar esclarecimento, a tia disse que a última vez que ela o viu foi na terça-feira à noite, quando ele saiu de casa dizendo que voltaria logo.

A vítima foi reconhecida pela familiar por meio de fotos feitas no local do crime. Além de ter sido decapitado, Márcio tinha marcas de tiros em uma das mãos, ombros e cabeça. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e a Polícia Civil investiga o caso.