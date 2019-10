Facada Jovem é esfaqueada no tórax por casal e polícia prende Cabeça de Porco Mulher acusada pelo crime não foi encontrada pela polícia

Mulher acusada pelo crime não foi encontrada pela políciaNa noite desta terça-feira (22), um homem de 46 anos, conhecido por ‘Cabeça de Porco’ foi preso na cidade de Aquidauana a 135 quilômetros de Campo Grande, depois de uma jovem de 24 anos ser esfaqueada.

A polícia foi chamada para o local do crime por volta das 20 horas desta terça (22), quando encontrou a jovem já sendo atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ela tinha uma perfuração de faca no tórax. A vítima contou que um casal havia atentado contra a vida dela.

Um dos autores seria conhecido como ‘Cabeça de Porco’, que foi encontrado pelos policiais em uma casa, após testemunhas relatarem o seu paradeiro. Com ele, foi encontrada a faca usada no crime. Mas, o homem negou a tentativa de assassinato e disse que quem esfaqueou a jovem teria sido sua esposa. A mulher não foi encontrada pela polícia e não se sabe as razões para o esfaqueamento.