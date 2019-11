Esfaqueada Jovem é esfaqueada várias vezes quando entrava no carro ao sair de casa de shows Ela foi socorrida por amigos e levada ao hospital

Na madrugada de domingo (3), jovem de 26 anos foi vítima de tentativa de homicídio ao sair de uma casa de shows em São Gabriel do Oeste, cidade a 133 quilômetros de Campo Grande. Ela seguia para o carro quando foi esfaqueada várias vezes por outra mulher, identificada por testemunhas.

A vítima procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (4) para relatar o crime. Ela contou que estava com vários amigos na casa de shows e por volta das 3h30 saiu para ir embora. Quando ela chegava no carro, a autora se aproximou e a esfaqueou várias vezes.

Uma amiga teria conseguido afastar a suspeita, que continuou com o esfaqueamento mas foi embora em seguida. A vítima foi socorrida por colegas e levada ao hospital com vários ferimentos por arma branca. Polícia Militar esteve no hospital e fez registro do caso, mas a suspeita da tentativa de homicídio não foi localizada.