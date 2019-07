Executado Jovem é executado com três tiros na cabeça próximo a campo de futebol Vítima teria corrido por 50 metros antes de cair morta e ser encontrada por moradores da região

Um jovem, identificado como Gustavo da Silva Pereira, 20 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (28), próximo a um campo de futebol nas imediações de um bairro de Dourados. De acordo com informações do Porã News, a vítima estava em uma motocicleta na rua Álvaro Brandão, quando fora abordada por um indivíduo que efetuou os disparos.

Após o crime, populares alertaram os agentes da Guarda Civil Municipal que isolaram a área ate a chegada da Policia Técnica que realizou os trabalhos de praxe apoiados pelos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil e posteriormente encaminharam o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.

Gustavo foi morto com três tiros que atingiram a cabeça, o autor desapareceu do local tomando rumo ignorado. A motocicleta da vítima foi encontrada horas depois do crime; ele teria corrido por 50 metros da área do ataque até cair morto no local onde foi encontrado.