BR 163 Jovem é executado e mulher e filho são baleados por pistoleiros na BR 163

Um rapaz de 23 anos morreu e uma mulher e uma criança de 2 anos e 4 meses ficaram feridas em atentado no fim da manhã desta quinta-feira (4) na BR 163, em Itaquiraí. Segundo a PM (Polícia Militar) os três pertencem à família de Vilmar Fogaça da Silva, 43 anos, e do filho dele de 16 anos, Matheus José Fogaça Ribeiro, ambos executados a tiros no mês passado.

O jovem Lucas Alexandre Fogaça de Oliveira, que conduzia o Fiat Pálio, morreu no local do acidente, segundo o site TanaMídia Naviraí, depois de ter sido baleado na cabeça. A mulher, Gisele Fogaça da Silva, levou tiros no abdômen e braço e foi levada consciente para a Santa Casa de Naviraí, junto com a criança que teve duas perfurações na perna.

Os pistoleiros, segundo o tenente Neuri Roseni, do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, estavam em uma caminhonete Toyota Hilux prata e aproveitaram o momento que o carro estava parado na rodovia para encostar e atirar. No trecho do crime, operários da CCR MSVia, a concessionaria da BR, fazia a operação ‘pare e siga’ por causa de obras. “Fugiram do local em seguida. Ainda estamos em diligências”, disse o tenente, conforme repercutiu o CampoGrandeNews.

Matheus foi morto no dia 21, com tiros de pistola 9mm em uma estrada rural próximo a região do rio Tormenta, em Três Barras, no interior do Paraná. O assassinato do adolescente aconteceu oito dias depois da execução do pai Vilmari. A polícia já suspeitava de vingança, porque Matheus era procurado por matar Alyson de Melo Prudente, de 30 anos, assassinado em acerto de contas no dia 27 de maio deste ano, próximo a um assentamento de Itaquiraí.