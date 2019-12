Maconha Jovem é flagrada com 16,4kg de droga que seria levada para Cuiabá

Na manhã desta terça-feira (3), uma mulher de 18 anos foi presa pela PMA (Polícia Militar Rodoviária) após ser flagrada com 16,4 quilos de maconha.

A prisão ocorreu na MS-164, quando em policiamento ostensivo, a equipe da PMA abordou um ônibus intermunicipal que fazia o itinerário Ponta Porã-Campo Grande.

De acordo com informações relatadas em Boletim de Ocorrência, durante vistoria no bagageiro, os policiais localizaram duas malas com diversos embrulhos com skank, droga derivada da maconha.

Ao identificarem a passageira dona das malas, os policiais da PMR vistoriaram suas bagagens de mãos, onde encontraram mais quatro tabletes de haxixe, droga também derivada da maconha, totalizando 16,4 kg de entorpecentes.

Questionada, a autora afirmou que levaria a droga para Cuiabá (MT) pelo valor de 4 mil reais. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à autora, encaminhada juntamente com as drogas na Delegacia de Polícia Civil de Maracajú.