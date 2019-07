Plantação de maconha Jovem é flagrado com drogas e plantação de maconha dentro de casa

Na manhã de ontem (25), investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prenderam na Vila Ipiranga, em Campo Grande, um jovem de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com as informações, policiais receberam denúncia de tráfico de drogas e passoram a monitorar o suspeito.

Após a confirmação da venda de drogas no local, os policiais realizaram a abordagem, e com ele foram encontrados seis tabletes de maconha, oito plantas da mesma droga, duas balanças de precisão, R$ 231 sem origem comprovada, além de petrechos típicos do tráfico.

Durante vistoria no imóvel, foi encontrada ainda uma estufa, indicando que o suspeito mantinha em sua casa um mini laboratório para o cultivo de maconha.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Denar onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.