Região central Jovem é presa portando maconha em praça próxima a Colégio na região central de Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira (28), uma equipe do Policiamento Escolar do 1º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo nas escolas, e suas adjacências, localizadas na região urbana do Centro da Capital. Durante rondas preventivas no perímetro de um colégio estadual localizado na Avenida Afonso Pena, a equipe abordou e localizou em posse de uma jovem, 20 anos, uma porção de maconha.

A jovem autora foi abordada em uma praça pública após os policiais militares avistarem-na rodeada por um grupo de indivíduos, os abordados do sexo masculino foram revistados e a jovem teve apenas seus pertences pessoais averiguados. Como nenhum objeto ilícito foi localizado, todos foram liberados.

Os policiais militares, ao avistaram nova movimentação suspeita, solicitaram apoio de uma policial feminina que realizou uma busca pessoal minuciosa na autora e localizou, escondido em suas partes íntimas, uma porção de substância análoga a maconha. O entorpecente foi apreendido e a jovem conduzida até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação do 1ºBPM.