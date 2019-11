Carga Pesada Jovem é preso com 304 quilos de maconha que iria para São Paulo

Policial contando a quantidade de tabletes de droga encontrados no porta-malas do veículo Foto: Divulgação/PRF

Um carregamento de 304 quilos de maconha que seria entregue em São Paulo foi apreendido nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, em Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai.

A droga era transportada em um veículo GM/Celta, com placas de Mauá (SP) e que era dirigido por um jovem, de 24 anos, parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no quilômetro 68 da rodovia BR-463. Ao abrirem o porta-malas do veículo, os policiais se depararam com as dezenas de tabletes de maconha.

Ele teria buscado o veículo com a droga em Ponta Porã e receberia seis tabletes de maconha como pagamento para levar o carregamento até São Paulo. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.