Dourados Jovem é preso com maconha e skunk na rodoviária de Dourados

O jovem Jeferson Aparecido de Prado Barbosa, 20 anos, morador na cidade de Naurilândia, em Goiás, foi preso por voltas das 17h30, deste sábado, dia 24 de novembro, por agentes da Rádio Patrulha, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, nas proximidades do terminal rodoviário Renato Lemes Soares, com 12 quilos e 200 gramas de skunk, a super maconha e seis quilos e 150 gramas de maconha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, o jovem foi abordado quando fazia compras em uma banca de camelô, com duas malas onde continha 55 tabletes de skunk e seis tabletes de maconha.

O jovem disse aos policiais que foi contratado através de telefone, para levar a droga de Ponta Porã, até Campo Grande e que ganharia a importância de R$ 1 mil, pelo transporte.

O traficante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará em uma das celas do 1º DP, a disposição da justiça.