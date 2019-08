Taquarussu Jovem é preso no Taquarussu após roubar o avô de criação por 14 anos O idoso, de 74 anos, denunciou o neto após dois roubos em maio deste ano. Nesta manhã ele foi capturado pela Derf

Policiais da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubo e Furto) prenderam um jovem de 26 anos por roubas o avô de criação, de 74 anos. O crime aconteceu em duas ocasiões no mês de maio, mas para a polícia o idoso afirmou que o neto cometia os roubos há 14 anos.

O primeiro caso denunciado aconteceu no dia 5 de maio. Na data, o suspeito foi à casa da vítima, no Bairro Guanandi, acompanhado de sua gangue e após ameaças de morte levou o conversor de TV digital do avô de criação. No dia 29 de mesmo mês ele voltou ao local para um novo crime.

Desta vez, o rapaz arrombou a janela e roubou o botijão de gás. O crime foi flagrado pelo idoso, que novamente foi ameaçado pelo neto.

Para a polícia, a vítima confessou que temia ser assassinado pelo neto e relevou ainda que os crimes aconteceram várias vezes ao longo de 14 anos de convivência com ele. Segundo o idoso, o rapaz roubava os objetos para trocar em drogas.

Após a denúncia dos crimes, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi acatado pelo poder Judiciário e o suspeito capturado nesta manhã no Bairro Taquarussu. O preso irá responder por roubo majorado.