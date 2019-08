Estupro Jovem é preso por estupro após "dormir" com namorada de 11 anos A garota teria fugido de casa para ficar com o rapaz de 18 anos; ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro

Por: Campo Grande News 20/08/2019 às 14:35

Um jovem de 18 anos foi preso em Anastácio após ter mantido relações sexuais com uma garota de 11 anos, apresentada como namorada dele. A garota teria fugido de casa para ficar com o rapaz com quem estava se relacionando há apenas uma semana. O caso veio à tona depois de a mãe da criança procurar a Polícia Civil e denunciar o caso. Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, a menina e o jovem foram localizados juntos na segunda-feira (19), na Rua Projetada B, no Bairro Cristo Rei. Na delegacia, o jovem contou que namorava a garota e não sabia que ela tinha fugido de casa para ficar com ele. Em princípio, ele negou ter mantido relações sexuais com ela, mas os policiais encontraram vários preservativos usados na casa dele. A menina passou por exame de corpo de delito e a polícia aguarda o resultado. A mãe da menina contou ter sido informada pelos vizinhos que a filha teria saído de casa na companhia do suspeito. Os dois se conheciam há 5 anos. A Polícia Civil alerta que sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, independente de ter havido consentimento.