Estupro Jovem é preso suspeito de estuprar crianças em quatro cidades de MS Polícia ainda não tem número exato de vítimas

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde de terça-feira (13) suspeito de diversos estupros em Chapadão do Sul, cidade no nordeste de Mato Grosso do Sul. Segundo o site Porã News, o rapaz teria cometido os crimes em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Chapadão do Sul.

Policiais civis de Ponta Porã e Chapadão do Sul prenderam o suspeito em uma rodovia, onde ele estaria pedindo carona para fugir para a capital. Os crimes teriam sido cometidos em 2011 e 2013 em Chapadão do Sul, em 2014 em Campo Grande, no ano de 2016 em Dourados e em 2017 em Ponta Porã. Porém, a polícia acredita que possa haver mais vítimas, que não teriam denunciado.

Conforme as investigações, o rapaz atuava como pastor, o que facilitava a aproximação com as vítimas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.