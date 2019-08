Maconha Jovem é preso transportando maconha

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) na MS-164, nesta quinta-feira (8), ao ser flagrado com 24 tabletes de maconha que pretendia revender no interior do Estado.

A equipe operacional realizava policiamento ostensivo preventivo e fiscalização de trânsito na Rodovia estadual MS 164 quando flagrou um passageiro de um ônibus intermunicipal que transportava 24 tabletes de substância análoga a maconha, pesando 9,9 kg (nove quilogramas e novecentos gramas).

O autor disse que comprou a droga no Paraguai pelo valor de R$1.600,00 e depois a comercializaria na cidade de Aparecida do Taboado (MS).

Diante do exposto, o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Dourados, para as devidas providências.