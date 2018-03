Jovem Empreendedor em MS terÃ¡ show de ilusionista premiado

Juventude Jovem Empreendedor em MS terá show de ilusionista premiado 'O evento começa nos dias 20 de março em Sonora'

Ilusionista, Henry Vargas Foto: Divulgação/Assessoria

Um dos maiores eventos de empreendedorismo voltado à juventude no Estado, o Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul, deve passar por 20 cidades em 2018, levando um novo conceito de empreender e estimulando o desenvolvimento local. O evento começa nos dias 20 de março em Sonora e no dia 21 chega a São Gabriel do Oeste. Sidrolândia e Maracaju serão os próximos a receberem o evento. A lista completa dos municípios será atualizada no site www.deputadomarciofernandes.com.br. A participação é gratuita para todos os públicos.

Idealizado pelo Deputado Marcio Fernandes e realizado pela Secretaria Nacional da Juventude, o evento conta com a participação de um dos maiores ilusionistas da atualidade, Henry Vargas, que por meio de uma palestra-show, une conceitos transformadores de empreendedorismo a um impressionante show de ilusionismo. Em seu currículo, Henry coleciona prêmios internacionais, com apresentações em diversos países e participação em programas como Silvio Santos, Faustão e Sabrina Sato.

Além de formar novos empreendedores, o evento ainda irá premiar os jovens de destaque no empreendedorismo local, com a entrega do Troféu Jovem Empreendedor, em reconhecimento às ideias inovadoras e de sucesso em cada cidade.

Jovem Empreendedor

Iniciado em 2011 por iniciativa do Deputado Estadual Marcio Fernandes, o Jovem empreendedor deixa nos municípios por onde passa um legado de desenvolvimento da economia local e ideias transformadoras para a criação de novas empresas ou até a reformulação de estratégias das empresas já estabelecidas.

Em 2017 foram mais de 10 mil participantes em Campo Grande, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Iguatemi, Aparecida do Taboado, Amambai e Coxim. As inscrições são gratuitas e pode ser feitas pelo site www.deputadomarciofernandes.com.br.