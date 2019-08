Usuário de drogas Jovem encontrado morto era usuário de drogas e tinha costume de ‘desaparecer’ O caso foi registrado como morte a esclarecer

O adolescente Lourenço Garcete Garcia, 15 anos, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (7), no assentamento Boqueirão, às margens da Perimetral Norte, em Dourados, estava caído ao lado do barracão usado pelo tio dele para guardar pertences.

O próprio familiar foi quem o avistou. Ele não era visto na comunidade desde sábado (3), segundo populares.

Conforme apurado pelo jornal local, o menor era usuário de drogas e fazia consumo constante de álcool.

Além disso, ‘sumia’ em determinados momentos e só retornava para casa dias depois.

De acordo com pessoas que trabalham com saúde indígena, Lourenço também possuía problemas respiratórios.

A perícia esteve no local para iniciar as investigações sobre a causa da morte. Denúncia inicial alertava sobre marcas de sangue no local, o que não se constatou com a chegada da polícia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer. No corpo do rapaz não há sinais de violência.