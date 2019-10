Mensagens Jovem envia mensagens para o celular do pai falecido e recebe resposta emocionante Caso foi parar nas redes sociais e gerou muita emoção nos internautas

Depois que o pai da norte-americana, Chastity Patterson morreu, ela passou a enviar mensagens de texto para o telefone celular dele. Foi assim durante quatro anos até que um homem, que, por uma coincidência da vida, havia perdido a filha em um acidente de carro, respondeu as mensagens e emocionou a jovem.

Além de enfrentar o luto do pai, Patterson também sofreu de câncer e por isso ela enviava os recados para o pai.

O mais impressionante é que o homem que estava com o celular do pai dela leu todas as mensagens. Ele contou que as mensagens da garota o ajudavam a manter vivo por conta da perda da filha em 2014. Conforme postou o R7, a resposta foi digna de muita emoção.

"Quando você falou comigo, eu soube que era uma mensagem de Deus. Você é uma mulher extraordinária e eu queria que minha filha tivesse se tornado a mulher que você é", escreveu Brad. "Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Mas se serve de consolo, estou muito orgulhoso de você".

Chastity emocionou os segudiores ao compartilhar a resposta de Brad nas redes sociais. A publicação já ultrapassou mais de 200 mil compartilhamentos.