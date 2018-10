Jovem Jovem invade residência, furta objetos e foge com o carro da família Rapaz foi preso em flagrante enquanto conduzia automóvel furtado

Um jovem de 19 anos, foi preso na manhã de hoje (18) em Três Lagoas, ele é acusado de ter invadido uma residência durante a madrugada para furtar o automóvel Ford Ka da família.

O suspeito foi preso em flagrante pelos policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG). Além do veículo, o rapaz também levou uma caixa de som, ferramentas, perfumes e eletrônicos. As vítimas dormiam no momento do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na casa depois de arrombar a porta da cozinha. A família prestou queixa à polícia e durante buscas, os investigadores se depararam com o automóvel furtado em uma estrada.

O acusado estava no carro, confessou o crime e revelou onde estariam os demais produtos oriundos do crime. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Os pertences foram recuperados e devolvidos às vítimas.