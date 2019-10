BARBÁRIE Jovem mata mãe a tiro e transmite crime ao vivo no Facebook Jovem de 24 anos de idade mostrou o corpo da mãe na rede social, dizendo que ela tinha cometido suicídio

Foto: Divulgação

Jeffrey Antonio Langford, de 24 anos de idade, foi preso depois de ter assassinado a mãe e ter transmitido o crime ao vivo a partir do seu perfil de Facebook, de acordo com o reportado pelo Independent.

O suspeito baleou a mãe na cabeça na casa onde ambos residiam, em North Salt Lake, no estado norte-americano do Utah. Graciela Laura Holker, de 45 anos, teve morte imediata.

Langford iniciou uma live na rede social mostrando o corpo da mãe, dizendo - enquanto chorava - que ela tinha cometido suicídio.

O suspeito transmitiu, no total, três vídeos, onde dizia que não iria preso porque não tinha sido ele que matou a mãe. Nas imagens, em que Langford aparecia coberto de sangue, podia se ver o cadáver da vítima por várias vezes.

Dezenas de pessoas assistiram às transmissões, tendo denunciado o caso à polícia. A rede social eliminou os vídeos no mesmo dia.

Quando as autoridades chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida e com a pistola colocada na mão direita. Os relatos do suspeito - inconsistentes -, o posicionamento do corpo e da arma permitiram à polícia verificar, em pouco tempo, que se tratava de um caso de homicídio.

Langford foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau, obstrução à justiça e posse de arma sob efeito de drogas ou álcool. Não terá direito a fiança.