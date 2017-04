Fatalidade Jovem morre após acidente à 03 dias do seu baile de formatura

Wenderson de Oliveira da Silva (21), era estudante e morreu na madrugada desta quarta-feira (12). O rapaz estava em coma na Santa Casa de Campo Grande, desde a noite da segunda-feira (10), depois que a moto em que ele seguia foi atingida por um IX35, no cruzamento das ruas Albert Sabin e João Pedro Pedrossian, no Bairro Taveirópolis.

O rapaz que deixa essa vida de forma precoce teria no próximo sábado (15), o seu baile de formatura, Wenderson cursava publicidade e propaganda. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz seguia de moto por uma das vias quando foi atingido pelo veículo.

A força do impacto fez com que ele tivesse fraturas no crânio e abdômen. Wenderson também ficou inconsciente e sangrava pela boca quando foi atendido pelas viaturas de salvamento.

Ele deu entrada na Santa Casa por volta das 17h de segunda-feira e passou por um procedimento conhecido laparatomia por conta do politraumatismo.

Desde então, ele seguia em coma no hospital, mas não resistiu e faleceu às 5h40 de hoje. O velório do rapaz será a partir das 22h no cemitério Memorial Park.