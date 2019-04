Selfie Jovem morre após tirar selfie em festa de música eletrônica O estudante foi socorrido pela equipe de seguranças e brigadistas da boate

O estudante Daniel Rubem de 25 anos morreu após cair de um andaime na boate Yurb, no Distrito Federal, na madrugada do último sábado (30). De acordo com informações do UOL, o jovem tentava tirar uma selfie quando se desequilibrou e caiu.

Daniel foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o hospital por volta das 6h da manhã, com lesões graves e traumatismo craniano. Ainda de acordo com o portal UOL, por volta das 9:40h ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A boate se pronunciou de forma oficial e disse que apesar do acidente ter acontecido fora do horário de funcionamento, após os portões terem sido fechados, o estudante foi socorrido pela equipe de seguranças e brigadistas.

"Diante do fato, os seguranças e brigadistas do espaço prestaram imediata assistência ao rapaz, buscando mantê-lo em segurança até a chegada do Corpo de Bombeiros, acionado pelo estafe do local", explicou a boate em trecho de comunicado oficial. O caso segue sendo investigado pela polícia civil.