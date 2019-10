Acidente Jovem morta em acidente no Indubrasil é identificada Caroline de Lima Belardo, de 20 anos, morreu antes mesmo da chegada do socorro; o motorista envolvido no acidente fugiu

Por: Campo Grande News 30/10/2019 às 14:35

Jovem que morreu no final da noite de ontem (29) após ser atropelada no Indubrasil, em Campo Grande foi identificada no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). Caroline de Lima Belardo, de 20 anos, foi atingida por veículo em frente a uma tabacaria. O motorista fugiu sem prestar socorro. De acordo com o delegado Leandro Azevedo, a tia da vítima compareceu ao local pouco depois do acidente e apresentou o documento da jovem. Na ocasião, não foi possível confirmar a identidade porque o rosto ficou desfigurado. O corpo foi levado para o Imol, onde a identificação foi concluída e confirmada à reportagem na tarde desta quarta-feira (30). Ainda não há informações sobre o motorista envolvido no acidente. O caso - mulher morreu no final da noite de ontem (29) após ser atropelada no Indubrasil, em Campo Grande. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. Ela seguia pela Rua Rua Indaiatuba, quando foi atropelada em frente a uma tabacaria. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas quando chegaram ao local a mulher já estava sem vida.