Jovem pede doação para a mãe que sofre de tipo raro de câncer no sangue

A jovem Jéssica Matias Amorim, de 22anos, pede ajuda para que população de Campo Grande doe sangue e plaquetas à mãe, portadora de um tipo raro de câncer hematológico. Iracema Monte Serrat Secundo, tem 59 anos e está internada a uma semana no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital El Kadri, após passar duas semanas no Hospital da Cassems.

Ainda no sábado (3), a situação da idosa se agravou e foi preciso entubar e colocá-la sob efeito de morfina, pois dizia coisas desconexas e sentia muita dor, vez que a doença também ataca os ossos

Além disso, Iracema está com pneumonia e os rins pararam de funcionar, ela passou por hemodiálise. Agora aguarda pela tomografia que irá apurar se houve a formação de coágulo no cérebro para que os médicos possam retirar a sedação. Quem puder, pode procurar o Hemosul e fazer a doação em nome de Iracema Monte Serrat Secundo.

Incurável

A mãe de Jéssica sofre de mieloma múltiplo, uma rara forma de câncer que atinge a medula óssea e tem menos de 150 mil casos registrados ao ano em todo o Brasil de acordo com dados do Hospital Israelita Albert Einstein.

A doença ataca os chamados plasmócitos, células responsáveis pela produção de anticorpos que atuam no combate de vírus e bactérias. O mieloma múltiplo faz com que essas células se multipliquem rapidamente, comprometendo a produção das outras células do sangue.

Esse crescimento desordenado acarreta transtornos, como o aumento do volume do plasma, viscosidade em excesso do sangue, lesões nos ossos, insuficiência renal e mau desempenho do sistema imunológico.

Doação de Sangue

O Hemosul funciona das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira, inclusive no horário de almoço. No sábado as doações podem ser feitas das 7h às 12h.

Orientações básicas

Para doar sangue algumas observações são recomendas: