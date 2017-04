Trânsito Jovem perde o controle do veículo e cai no córrego da Ernesto Geisel

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Com 19 anos um motorista perdeu o controle da direção ao desviar de um buraco e caiu com um Ford Ka no córrego Anhaduí em Campo Grande na noite desta segunda-feira (24), na região do Bairro Marcos Roberto.

Em depoimento a vítima disse que sofreu fratura no ombro direito, tórax e foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O rapaz disse que perdeu o controle da direção após desviar de um buraco na faixa esquerda da pista do sentido bairro-centro.

No local onde ocorreu o acidente tem uma curva e o ponto onde o veículo caiu não tem nenhuma proteção para que não se caia no córrego.

A região do córrego onde o carro caiu tem muitas pedras e uma ribanceira de aproximadamente cinco metros, onde o Ford Ka caiu. A polícia não descarta alta velocidade no momento do acidente.

Durante atendimento dos bombeiros, ele foi retirado do carro e imobilizado em uma prancha.

Segundos testemunhas que estavam nas proximidades no momento do ocorrido, que após desviar do buraco, um outro veículo teria colidido com o Fork Ka, porém o motorista não parou para prestar socorro. Além dos bombeiros, a BPtran (Batalhão de Trânsito) também foi acionado.