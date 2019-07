Ameaças de morte Jovem que matou cão com seis facadas recebe ameaças de morte Estranhos chegaram a passar na casa dele, na região do Vilas Boas

O jovem de 19 anos preso e liberado em seguida por matar um cachorro buldogue com seis facadas na região do Vilas Boas, sábado, em Campo Grande, recebe ameaças de morte. Preocupada, a mãe, de 33 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária) da Vila Piratininga nesta terça-feira (16) para registrar boletim de ocorrência.

Segundo ela, as ameaças iniciaram por meio de enxurrada de comentários nas redes sociais. Algumas páginas, afirma, chegaram a divulgar a foto do filho dela, juntamente com o endereço da residência, expondo toda a família. “Em breve faremos uma vista pra ele”, dizia um dos comentários. “Só me chamar que eu vou”, respondeu outro internauta logo em seguida.

“Providências cabíveis aí é 6 tiros na cara que resolve tudo”, comentou outra pessoa, que teve a postagem respondida: “6? Só 1, bem no meio da testa desse demônio”. “Tem que cancelar o CPF dele”, afirma mais um internauta. A situação ficou pior depois que estranhos apareceram na frente da casa e abordaram a irmã mais nova do garoto, perguntando se lá era o local dos fatos.

“Minha filha apenas respondeu que não cuidava da vida de ninguém. Mas estamos preocupados, porque meu filho pode ser morto por causa disso”, disse. A mulher conta que sempre quis ter um cão da raça buldogue e há cinco meses comprou o animal, batizado de Thor. No entanto, ela alega que a convivência não foi pacífica como esperado. “Era um cachorro de pequeno porte, mas fazia um estrago. Minha filha de oito anos já foi atacada. Tinha dia que ninguém conseguia entrar em casa”, explicou.

Ela detalhou que na data dos fatos, o filho chegou à residência embriagado e foi atacado depois de esbarrar no guarda-roupas. “O cachorro mordeu o calcanhar dele e grudou, deixando um corte”, explicou. O rapaz também teve ferimentos nas mãos tentando se livrar do animal. “Meu filho foi até lá fora e pegou uma faca que estava na varanda e desferiu o golpe”.

Questionada sobre a proporcionalidade da reação do rapaz, ela afirmou compreender as atitudes do filho, levando em conta que apesar de pequeno, Thor era um animal feroz e nunca se acostumou com os moradores da casa. “A gente achou que fosse ficar manso e se acostumar com o tempo, mas isso nunca aconteceu e já estávamos pensando em doação”, finalizou.

O caso

Conforme já noticiado, na data dos fatos, o autor teria ido para o quarto, onde chutou a porta do guarda-roupas. O cão estava próximo, se assustou com o barulho e instintivamente reagiu, atacando o rapaz com uma mordida no calcanhar. O autor então deu um soco no animal, se armou com uma faca e desferiu vários golpes até matá-lo.OK