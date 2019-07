Vaquinha online Jovem que perdeu perna faz vaquinha online para ajuda na compra de prótese

Familiares do jovem Renan Henrique, de 24 anos, morador em Vicentina, pedem contribuição, através de uma vaquinha solidária na internet, para conseguirem comprar uma prótese para o rapaz. Há pouco mais de 4 meses o jovem sofreu um grave acidente de trânsito, que resultou na amputação da minha perna direita.

"Me sinto vencedor por ter sobrevivido e superado o momento mais difícil da minha vida sempre com bom humor, paciência e resiliência. Gostaria de contar com a sua ajuda para comprar uma prótese mecânica adaptável", afirma Renan.

Quem quiser ajudar é só entrar no link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/644714 e fazer a doação financeira.