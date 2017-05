Jovem representa MS em fórum internacional de empreendedores

Acontece entre os dias 13 e 18 de maio, em Córdoba, na Argentina, mais uma edição do Fórum Internacional de Empreendedores (FIE), um dos mais importantes eventos de empreendedorismo jovem do mundo.

O fórum reunirá cerca de 500 jovens entre 16 e 23 anos do mundo todo e o Brasil será representado com uma delegação de 7 membros, dentre eles, o sul-mato-grossense Gustavo Lourenço, gestor de programas da Junior Achievement Mato Grosso do Sul.

O FIE é um programa educativo de alto impacto desenvolvido pela Junior Achievement Córdoba que convoca todos os anos centenas de jovens de mais de 16 países que, por meio da formação de valores, atitudes e ferramentas, descobrem seu potencial para empreender, melhorar e serem protagonistas na transformação de suas comunidades.

Ao longo de uma semana, os participantes estarão envolvidos em uma programação intensa. A delegação brasileira representará o país mostrando elementos de sua cultura e culinária e ainda apresentará o projeto da Junior Achievement do estado do Rio Grande do Sul. “É a segunda vez que participo do FIE. Estive em 2015 na Guatemala e é sempre uma grande oportunidade de aprender e dividir aquilo que desenvolvemos localmente. É a chance de fazer um intercâmbio de ideias de maneira global, mas que, ao final do encontro nos faz virar para nossas próprias comunidades”, explica Gustavo Lourenço, representante do MS no Fórum.