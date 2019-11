Desaparecida Jovem sai para fazer Enem e desaparece em Campo Grande Mãe procurou a delegacia na madrugada desta segunda-feira (11) para registrar boletim de ocorrência

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

A mãe de uma jovem de 18 anos procurou a delegacia de polícia de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (11) para registrar um boletim de ocorrência depois da filha desaparecer ao sair para fazer prova Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Informações do boletim de ocorrência são de que segundo a mãe da jovem, ela saiu da casa no bairro São Conrado, por volta das 11h30 da manhã para fazer a prova, sendo que depois não retornou para casa. A mãe disse não saber se realmente a filha esteve fazendo o exame.

Ainda segundo a mãe da jovem, ela estava trocando mensagens com um adolescente de 15 anos, e esse garoto não teria bons antecedentes. De acordo com familiares do adolescente, ele pratica atos ilícitos e é usuário de drogas.

A jovem desaparecida é morena, em aproximadamente 1,60 de altura, cabelos cacheados e olhos castanhos. Ela estava vestindo um macacão florido e usava uma bolsa marrom.