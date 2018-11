Maconha Jovem tenta fugir de carro e a pé, mas é preso pela PRF com 570 kg de maconha na BR-163 Ele estava em um carro roubado e tinha mandado de prisão por roubo

Morador de Brasília, de 23 anos, foi preso transportando 577 kg de maconha, na BR-163, próximo a Rio Brilhante, na manhã desta sexta-feira (30). Em um Chevrolet Cruze roubado, ele furou o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal e depois tentou fugir a pé.

Conforme a PRF, a abordagem ao veículo foi feita no quilômetro 323 da rodovia. O suspeito saiu em alta velocidade, foi perseguido e só parou o carro quando perdeu o controle da direção e caiu em um barranco, na altura do quilômetro 326.

Na revista do Cruze, agentes encontraram a droga distribuída em tabletes guardados dentro do porta-malas. O suspeito contou que receberia R$ 20 mil para levar a droga de Ponta Porã, onde pegou o carro, até Jataí (GO).

O condutor também tinha mandado de prisão em aberto por roubo no Distrito Federal. O carro que ele dirigia tinha placas aparentes OVN 3732 - DF, mas as verdadeiras são NXL 4449-DF.