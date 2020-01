OPORTUNIDADE Jovens e adultos podem concorrer a vagas de emprego hoje no Assaí Hipermercado fez parceria com a Prefeitura Municipal e oferece várias vagas na Capital

Foto: Reprodução

Jovens acima dos 18 anos que buscam emprego devem comparecer em seletiva nessa sexta-feira (10) na Faculdade Estácio de Sá unidade TV Morena a partir das 9h, para concorrer a vagas para trabalhar no hipermercado Assaí Atacadista. As seletivas estarão sendo realizadas para preencher vagas limitadas e é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Assaí.

De acordo com a seletiva, o candidato deve levar currículo e documentos pessoais, mesmo que não tenha experiência. As vagas não têm limite de idade. E o interessado deve ir ao local até as 16h de hoje.

As vagas são para operador de caixa, operador de loja, operador de televendas, operador de loja pleno, chefe de seção perecível, cartazista, jovem aprendiz, auxiliar de cozinha, chefe de seção prevenção e existem oportunidades para Pessoa com Deficiência (PCD).

A Estácio de Sá fica localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, bairro TV Morena