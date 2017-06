Cultura Jovens transformam na Capital espaço da área central em arte

A região central de Campo Grande vai ganhar mais cores por meio das intervenções urbanas coordenadas pela artista plástica Ana Ruas que, acompanhada de jovens do Grupo Escoteiro Mário Dilson, vai colorir no próximo sábado (1º) parte do prédio da CAMVA (Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre), localizado na rua 26 de Agosto.

Iniciado em maio deste ano, o projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”, contemplado, tendo como investimento o Fundo de Investimentos Culturais-FIC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania-SECC e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, já transformou espaços da Cotolengo; Associação de Moradores da Vila Saraiva; Rede Solidária, do Jardim Noroeste; Lar das crianças com HIV/Aids - Afrangel, no Jardim Seminário e Escola Estadual Padre Delpiano, no bairro Nova Lima.

Neste sábado, as atividades iniciam às 08h e segue até o final da tarde, com dez jovens de 13 a 19 anos. De acordo com a diretora-presidente do grupo escoteiro, Leize Demétrio da Silva, essa oportunidade proporciona aos jovens um momento único de cultura e interatividade. “É uma grande possibilidade de acesso à cultura e arte fora do contexto da escola. Isso agrega muito ao trabalho desenvolvido pelo grupo, com uma arte diferente e inovadora”, destaca Leize.

A intervenção urbana na CAMVA integra o projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”, proposta que leva oficinas e intervenções, estimulando os jovens a participar de atividades artísticas colaborativas, aliadas à valorização de espaços comunitários e com grande fluxo de pessoas.

Sobre o Grupo Escoteiro – Existente há seis anos, o Grupo Escoteiro Mário Dilson é uma proposta que tem o objetivo de preencher o tempo dos jovens com atividades atraentes, progressivas e variadas, proporcionando interatividade com seus pares e demais pessoas e capacitando os jovens para o enfrentamento das dificuldades que surgem, por meio dos valores do Método Escoteiro. O grupo atende cerca de 70 crianças e jovens, com idade entre 6 e 19 nos e está localizado no Jardim Noroeste, local que se destaca na área do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar), por agregar os complexos penitenciários formados pelo Presídio de Segurança Máxima, Instituto Penal, Presídio de Trânsito e Centro de Triagem. As atividades escoteiras compreendem jogos, capacitação em técnicas úteis estimuladas por um sistema de distintivos, vida ao ar livre, integração com a comunidade, cultura, entre outros, tudo isso em um ambiente fraterno.

Sobre o Projeto Campo Aberto para Artes Visuais - O projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto” é realizado com investimento do Fundo de Investimentos Culturais - FIC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania- SECC e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta é de incentivo ao intercâmbio, debate crítico, difusão de ideias, produção, circulação e oficinas. O período do projeto para realização de todas as ações é de março a setembro de 2017, coordenado pela artista Ana Ruas.

As oficinas são realizadas durante 4 dias da semana, no período matutino ou integral nos feriados e/ou finais de semana, de acordo com adequação da agenda de cada instituição. Durante o estudo da pintura mural é discutida a relação entre a arte e o espaço, o que possibilita novas experiências, através da pintura como linguagem e a relação com o cotidiano de cada lugar.