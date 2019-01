Jucems Jucems não encontra interessadas em fazer guias de recolhimento para o Estado Processo deu deserto e deve ser reaberto novamente pela SAD

A licitação para credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários do governo do Estado deu deserta.

O serviço de guias de recolhimento que poderia ter sido definido ontem não teve concorrentes interessadas.

As propostas para o processo 71/200.066/2018 devem ser reabertas novamente pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

A responsável pelo pedido é a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). Mais informações do edital no site www.centraldecompras.ms.gov.br.