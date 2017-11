Judoca da UCDB vai disputar seletiva para Olimpíadas 2020

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Esporte

A judoca Gabriela Stroppa Paliano, de 20 anos, acadêmica do 4º semestre de Educação Física da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participa nos dias 11 e 12 de dezembro da seletiva brasileira para as Olimpíadas de Tóquio (2020) – categoria até 78 quilos. A competição será no Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia.

Treinando seis vezes na semana, em torno de 5h por dia, a judoca espera conquistar uma vaga. “Eu tive um bom desempenho durante o ano e essa seletiva é a porta de entrada para a seleção principal de judô. Eu estou confiante que posso chegar bem nessa seletiva e ficar entre as melhores. Assim como minhas adversárias são meninas muito fortes, eu também sou e vou pra tentar ganhar”, contou Gabriela.

Desde que começou a praticar o esporte, ela já conquistou diversas medalhas, dentre elas três ouros e duas pratas nos brasileiros nível regional e três bronzes e duas pratas nos brasileiros nível nacional, com destaque para Senior e o Jubs, ambos em2017.

Carreira

A atleta conta que começou a treinar judô há seis anos (2011), como forma de praticar algum tipo de esporte. “Um dia insisti muito com meu pai e ele me levou para ver um dia de treino e gostei de primeira. Comecei apenas como um esporte, para emagrecer e passar tempo, até que foi ficando cada vez mais sério”, recordou.

Ela ressaltou ainda que os pais tiveram uma parte muito importante nesse processo, pois são muito presentes na vida dela, com apoio e ajuda financeiramente nas viagem. E, assim como todo atleta, o sonho é participar de uma olimpíada. “Representa toda uma história de sacrifícios e luta constante todos os dias”, finalizou.