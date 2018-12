Trump Juiz determina que atriz pornô pague quase US$ 300 mil a Trump

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou nesta terça-feira (11) que a atriz pornô Stormy Daniels pague quase US$ 300 mil ao presidente Donald Trump para cobrir os honorários de seus advogados em uma ação por difamação, que foi rejeitada.

O juiz S.James Otero "ordena a demandante a pagar à defesa US$ 293.052,33 em honorários e custas advocatícias, e sanções", indicou a sentença.

Otero rejeitou em outubro uma ação por difamação que Daniels, cujo nome de registro é Stephanie Clifford, apresentou depois que Trump declarou em abril no Twitter que a atriz inventou ter sido vítima de ameaças para calar sobre o suposto relacionamento com o presidente.

Daniels mantém outro processo aberto contra o presidente sobre a nulidade de um acordo de confidencialidade que assinou para se manter em silêncio a respeito de um suposto romance entre os dois entre 2006 e 2007.

A ação, que foi desconsiderada por Otero, se refere a um tuíte de Trump depois que Daniels divulgou um retrato falado de um suposto homem que a teria ameaçado em Las Vegas para que não falasse do relacionamento com o presidente.

Trump disse que se tratava de um homem inexistente e que a história era uma fraude total e "Fake News".

O juiz Otero reiterou nesta terça que o tuíte era "uma hipérbole retórica e que, portanto, era uma opinião protegida".

O advogado do presidente, Charles Harder, explicou em um comunicado que o montante corresponde a "75% do total dos honorários" e a US$ 1 mil "em sanções contra Daniels por ter entrado com uma ação sem mérito".