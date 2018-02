Juiz Francisco de Azevedo Frota assume vaga no CNJ O novo conselheiro do Conselho Nacional da Justiça, Francisco Luciano de Azevedo Frota, tomará posse na próxima terça-feira (6/2), às 12h, na sede do CNJ.

Juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Brasília desde 2006, ele foi indicado pela ala majoritária do Tribunal Superior do Trabalho, contrária à reforma trabalhista.

Como relatou a ConJur, a escolha foi um lance ousado no campo político: Frota foi signatário de diversos manifestos, petições e abaixo-assinados contra qualquer tipo de mudança na Consolidação das Leis do Trabalho.

Ele foi sabatinado pelo Senado em novembro do ano passado. Foram 56 votos a favor e 6 contrários, além de uma abstenção. O nome já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em outubro de 2017.

Francisco Luciano Azevedo Frota tem 51 anos, é natural de Sobral (CE) e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1990. Foi bancário e advogado antes se tornar juiz, em 1993. Lecionou Direito do Trabalho do Centro Universitário de Brasília (Uniceub), entre 2001 e 2002, e atuou como professor de Direito do Trabalho em cursos de pós-graduação lato sensu promovidos pelo IESB, também de Brasília.

Frota assumirá a cadeira do conselheiro e juiz Carlos Dias. O CNJ é composto de 15 membros com mandato de dois anos, admitida uma recondução. Com informações da Agência CNJ de Notícias.