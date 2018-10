Acusada Juiz nega liberdade a acusada de fazer procedimento que matou paciente

O juiz Bruno Artur Mazza Vaccari, em exercício na 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de revogação da prisão de Danielle Cândido Cardoso, também conhecida por Dani Bumbum ou Dani Sereia. Ela foi acusada de fazer um preenchimento nos glúteos e nos lábios da microempresária Fernanda do Carmo de Assis, de 29 anos, no dia 4 deste mês e morreu nove dias depois de parada cardiorrespiratória, num hospital público, depois de passar mal em casa no dia seguinte ao procedimento estético.

O preenchimento foi feito na casa da vítima em Ricardo de Albuquerque, zona norte do Rio. Três testemunhas ouvidas pela polícia, reconheceram Danielle como envolvida na morte da microempresária. A acusada está presa desde o dia 16 na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.

A esteticista entregou-se à polícia no dia 16. Ao delegado Roberto Ramos, titular da delegacia de Ricardo de Albuquerque, ela disse que aplicou a substância metacril e silicone industrial no procedimento estético.