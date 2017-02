Executivo Juiz se reúne com legislativo para discutir questões de dependentes químicos

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Em reunião pré-liminar, que aconteceu no prédio da Justiça Federal em Campo Grande, o Juiz Odilon de Oliveira se solidariza a encabeçar um projeto para enfrentamento na recuperação da dependência química. Estavam presentes na reunião a vice prefeita Adriane Lopes, o deputado estadual Lídio Lopes, o vereador Odilon de Oliveira Junior, a comerciante Marilu Barbosa e seu filho Neldo Peters.

O vereador Odilon de Oliveira destacou que é importante o poder judiciário ter uma participação nas ações de recuperação de pessoas com dependência química. “Estamos nos reunindo aqui hoje par dar início a um debate que deve vir com ações de políticas públicas para tirar esses dependentes químicos da situação em que se encontram” ressaltou. A responsabilidade, segundo Odilon, é também do Estado e da sociedade em geral.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes o município também deve participar deste enfrentamento, “temos uma experiência boa nessa área, desde 2010 que atuamos no centro de recuperação, estamos fazendo um levantamento de Campo Grande juntamente com a secretária de Assistência Social, Maria Angélica, para a partir desses dados elaborarmos políticas publicas”, declara.

Sobre a reunião, o Juiz Odilon de Oliveira mostrou-se bastante otimista, pois já possui um projeto de palestras antidrogas que visa instruir crianças, adolescentes e a família sobre essa questão. Para ele, todos os setores devem se comunicar, tanto legislativo, quanto judiciário e executivo. “Vamos marcar outra reunião para convocar o setor empresarial e outros órgãos para ampliarmos o debate”.