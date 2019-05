UCDB Juíza egressa da UCDB é eleita presidente de entidade nacional do judiciário

A juíza egressa do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Noêmia Garcia Porto foi eleita presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) — entidade nacional com 42 anos de existência e com mais de 400 juízes e juízas do trabalho.

Durante 20 anos, Anamatra foi dirigida por 19 magistrados, sendo em que apenas três biênios a Associação elegeu em sua presidência uma mulher. A egressa já foi vice-presidente, secretária-geral e diretora de Cidadania e Direitos Humanos da referida entidade. Noêmia tomará posse do cargo no próximo dia 22 de maio, às 20h, no Hípica Hall em Brasília (DF).

A juíza discorreu sobre a importância da união da magistratura e da valorização dos direitos sociais. “Foi uma eleição inédita no âmbito da empresa, com uma campanha que comportou debates, transmissões ao vivo e intenso uso das mídias sociais, possibilitando um amplo debate democrático. O futuro será de construção da unidade, com a ampla representação de todos os segmentos da magistratura trabalhista. E, o que nos uni é a crença no valor da justiça do trabalho”, declarou Noêmia.