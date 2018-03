Greve Juízes do Trabalho decidem aderir à greve do próximo dia 15 Decisão ocorre após levantamento feito pela associação da categoria

Pesquisa realizada pela associação que representa os juízes do Trabalho apontou apoio de 522 magistrados à greve marcada para a próxima quinta-feira (15) pelos juízes federais - 280 se declararam contrários.

Diante do resultado, segundo a Folha de S. Paulo, a categoria resolveu aderir à adesão que defende a manutenção do pagamento do auxílio-moradia.Com a decisão, os magistrados pretendem atender apenas casos considerados urgentes, como pedidos de liminar, e vão remarcar outras audiências.