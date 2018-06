Lava Jato Julgamento de Gleisi Hoffmann na Lava Jato começa nesta terça Ela e o marido, Paulo Bernardo, são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Foto: © REUTERS/Adriano Machado

Começa nesta terça-feira (19), o julgamento da senadora e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann (PR), e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, no âmbito da Operação Lava Jato.

Os dois são acusados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no esquema da Petrobras.Gleisi Hoffmann e Paulo Bernado serão julgados pelos cinco ministros que compõem a Segunda Turma, responsável pelos casos da Lava Jato na corte: Edson Fachin (relator), Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli.

Os réus são acusados de ter usado R$ 1 milhão oriundo de desvios na estatal, que teriam sido usados na campanha de Gleisi ao Senado, em 2010.

O valor, segundo a acusação, saiu de empresas que tinham contratos com a Petrobras e era arrecadado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa, que virou delator.