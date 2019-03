Julgamento sobre escalaÃ§Ã£o irregular de atleta do Aquidauanense muda de local

Julgamento Julgamento sobre escalação irregular de atleta do Aquidauanense muda de local

Após adiamento do julgamento do Aquidauanense que seria na última quinta-feira(14), o Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul, remarcou a decisão do caso Alex Farias para amanhã (20), em Campo Grande.

Segundo o secretário do Tribunal, Gleiber da Costa, o julgamento que na semana passada seria realizado na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, será realizado às 18h30, no Plenário da Câmara de Vereadores da Capital.

Caso seja punido, o time de Aquidauana perderá pontos e sua posição será alterada na tabela de classificação do Estadual de futebol, causando a mudança em três, dos quatro confrontos da fase quartas de final.

O Aquidauanense terminou a primeira fase na sétima colocação e encara, por enquanto, o Sete de Dourados nessa etapa da competição.