Feminista Julia Roberts diz que não teve atitude feminista ao mostrar axila A icônica foto foi registrada ao acenar para alguém, deixando à mostra os pelos da região

A atriz Julia Roberts afirmou que o fato de ter exibido os pelos de suas axilas em foto tirada há 19 anos, em 1999, não teve a ver com um possível posicionamento feminista de sua parte à época.

Em entrevista ao programa Busy Tonight, que foi ao ar no domingo (4), a apresentadora Busy Phillips abordou o tema do feminismo e relembrou uma foto de Julia na pré-estreia do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, em 1999.

Na ocasião, a atriz acenou para cumprimentar alguém e, neste momento, deixou à mostra os pelos de sua axila.

“Você nunca disse se aquilo era realmente uma declaração [feminista]. Quando eu era uma jovem mulher, eu meio que levei aquilo como uma manifestação, achei que era realmente punk rock e legal”, disse Busy.

Icônica foto foi registrada na pré-estreia de Um Lugar Chamado Notting Hill, em 1999

Em seguida, perguntou: “Estava pensando se você, naquele momento, estava sentindo como se fosse algo como uma manifestação ou se você literalmente estava tipo: ‘Não consigo depilar meu braço?'”.

“Aquela foto está viva na minha mente desde aquele momento. Acho que eu apenas não soube calcular bem o comprimento da minha manga e o aceno, como essas duas coisas se sairiam juntas e revelariam coisas pessoais sobre mim”, respondeu Julia.

A atriz ressaltou que não pensou em fazer qualquer tipo de posicionamento naquele momento: “Então isso não foi muito uma manifestação, já que foi apenas parte de uma manifestação que fiz como humana no planeta, para mim mesma”.