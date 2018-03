Jungmann anuncia concurso público para PRF e Polícia Federal: são mil vagas

O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou nesta quarta-feira as primeiras medidas da pasta. Entre elas, está a intenção de incluir a construção de novos presídios no programa de parceria de investimentos entre o poder público e o setor privado, e também no programa de desestatização.

A ideia, ainda, é que os novos projetos adotem o padrão de presídios federais, inclusive com parlatórios onde as conversas entre presos e visitantes sejam gravadas.

Outro anúncio é a realização de concurso público para Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, com 500 vagas para cada corporação. Também está prevista a duplicação do número de agentes em postos de fronteira, segundo o ministro Raul Jungmann.

Jungmann acescentou que pretende fazer reuniões para ouvir contribuições de diversos setores. Prefeitos vão ser chamados na próxima semana. Ainda devem ocorrer convites para entidades da sociedade civil organizada, bancos e grupos empresariais.

Outro objetivo da nova pasta é reunir-se com ministros de Segurança Pública da América do Sul, priorizando os países que possuem fronteira com o Brasil.

Na entrevista coletiva, Jungmann comentou sobre possíveis intervenções federais em outros estados além do Rio de Janeiro. Ele afirmou que, a exemplo do impeachment, é preciso muita moderação ao acionar esse mecanismo.

Raul Jungmann disse ainda que debateu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a possibilidade de criação de um sistema único de segurança pública. O ministro defende que seja refeito o pacto federativo nessa área, para que a União e os municípios tenham mais responsabilidade no setor. O orçamento do ministério vai ser de R$ 2,7 bilhões.