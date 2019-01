Praça Itanhangá Junior Longo mobiliza força-tarefa para atender demandas na Praça Itanhangá

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Na manhã desta quinta-feira (10), o vereador Junior Longo (PSB) esteve reunido com moradores do Bairro Itanhangá Park em pauta estava à manutenção, segurança e sinalização no entorno da praça localizada na Rua Chaadi Scaff.

Junto com o Comandante Gonzaga da Guarda Municipal e com o Nei Pretinho, responsável por manutenção da SISEP, ouviu toda demanda de moradores do Itanhangá Park. Além da falta de manutenção, a principal demanda na região é a segurança pública.

Segundo a moradora, Cristiane de Castilho Merighi não podia mais usar o lugar para fazer suas caminhadas. “Não temos segurança. Não posso mais vir a Praça Itanhangá às 6 horas para caminhar. Inúmeras vezes me deparei com moradores de rua até tomando banho no córrego. Precisamos de um guarda aqui”, ressaltou.

Aproveitando a reunião, os moradores também solicitaram uma faixa de pedestre para facilitar o acesso a Praça. Depois de ouvir todas as demandas, o vereador Junior Longo, por meio de parceria com o Nei Pretinho da Sisep assumiu o compromisso de disponibilizar diariamente uma pessoa que ficará responsável pela manutenção da praça.

Já o Comandante Gonzaga garantiu a permanência de um guarda durante o dia, bem como o apoio com carros da Guarda Municipal para fazer vigilância ostensiva na região. Por meio de ligação no viva-voz, o vereador entrou em contato com o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno que se comprometeu em pintar a faixa de pedestre na Rua Chaadi Scaff.

“Esse é o compromisso do nosso mandato, trabalhar para resolver as necessidades de nossa gente. Fico muito satisfeito em contribuir com a solução dessas demandas da Praça Itanhangá. Vou continuar trabalhando por melhorias em nossa Campo Grande”, disse o vereador Junior Longo.