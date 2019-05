VEREADOR JUNIOR LONGO Junior Longo promove ação social no Portal Caiobá II

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

O vereador Junior Longo (PSB) promove ação social no Portal Caiobá II nesta sexta-feira (31) a partir das 8 horas na Rua Cachoeira do Campo, nº 1788. Por meio do Espaço Cidadão, o parlamentar tem diminuído a distancia entre os serviços públicos e a população.

De acordo com Junior Longo das 8 às 16 horas haverá atendimento para os moradores e comerciantes da região. Entre os serviços oferecidos estão: Pedidos para Melhoria no Bairro; Assessoria Jurídica; Corte de Cabelo; Cadastramento para Tarifa Social da Energisa e da Águas Guariroba (Documentos Necessários: RG, CPF, Cartão do NIS e Conta de Água e Luz Atualizada); Tira Dúvidas sobre IPTU e Vagas de Emprego (Documento Necessário: Carteira de Trabalho).

“A nossa intenção é encurtar distância, ou seja, quantas vezes as pessoas por falta de tempo ou até mesmo por falta de um passe de ônibus não conseguem ir atrás de seus direitos. Por isso, vamos levar o Espaço Cidadão até o Portal Caiobá II. Fica aqui meu convite para todos que precisem de um desses serviços, participe”, convidou o vereador.

Serviço:

Ação Social - Espaço Cidadão no Portal Caiobá II

Data: 31 de maio de 2019

Horário: das 8 às 16 horas

Endereço: Rua Cachoeira do Campo,1788 - Portal Caiobá II.