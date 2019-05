Anastácio Justiça autoriza e menor que aterroriza Anastácio com roubos e furtos vai para UNEI

A Justiça autorizou a internação do menor infrator apreendido pela equipe da Força Tática, da Polícia Militar, na última terça-feira (21). O juiz Giuliano Máximo Martins, que está respondendo temporariamente pela Comarca de Anastácio, informou que a autorização saiu na sexta-feira (24) e adolescente será encaminhado a qualquer momento para a UNEI – Unidade Educacional de Internação, em Corumbá, onde irá cumprir medida socioeducativa.

O garoto que tem 15 anos, foi apreendido após uma abordagem a seu irmão, onde este acabou dizendo que o menor infrator seria o responsável por uma série de furtos na cidade de Anastácio, no final de semana que antecedeu a ação. A partir daí, grande parte dos objetos furtados foram recuperados e traficantes e um receptador também foram presos.

O adolescente é velho conhecido das forças policiais da região por assaltar mulheres nas pontes que separam as cidades de Aquidauana e Anastácio com uma faca, realizar diversos furtos em residências e comércios e em uma das ocorrências, tentou esfaquear um policial civil no pescoço. Nesta última operação, o menor ainda tentou esfaquear dois policiais militares, mas foi contido.

Caso fosse possível a internação, vale destacar que o art. 185, §2°, da Lei n° 8.069/90, é expresso ao estabelecer que a extrapolação do referido prazo de 05 (cinco) dias, que é o máximo no qual se admite a permanência de adolescentes em delegacia de polícia.