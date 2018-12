Dourados Justiça concede liberdade a ex-secretário de Dourados João Fava Neto

A justiça concedeu a liberdade a João Fava Neto, ex-secretário de Fazenda de Dourados, preso durante as ações da Operação Pregão, que investigaram o esquema de corrupção envolvendo processos licitatórios e dispensa ilegal de licitação para adquirir serviços e produtos a preços superfaturados.

O ex-homem de confiança da prefeita Délia Razuk (PR) teve o habeas corpus aceito na última segunda-feira, dia 24 de dezembro, pelo presidente do TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Divoncir Schreiner Maran.

Na decisão, o presidente do TJ proibiu o ex-secretário de manter contato com as testemunhas do processo e de se ausentar de casa por mais de 15 dias sem comunicação prévia a justiça. Segundo o site Campo Grande News, ele ainda determinou a presença de Neto em juízo todos os meses e quando intimado.

João Fava Neto é o primeiro preso durante a 1ª fase da operação a ser liberado pela justiça. Permanecem detidos ex-diretor de licitação Anilton Garcia de Souza, o empresário Messias José da Silva e a vereadora Denize Portolann, que foi secretária de Educação de março de 2017 a fevereiro deste ano.

O ex-secretário estava preso no Presídio Militar Estadual Fidelcinio Rodrigues, em Campo Grande.